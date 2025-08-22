0

Señalan que jugador argentino sería el flamante fichaje de Universitario para el 2026: "Viene"

En Campeonisimo señalaron que Universitario tendría todo cerrado con un jugador argentino y sería su flamante fichaje para la próxima temporada.

Jesús Yupanqui
Universitario de Deportes cerró su participación en la Copa Libertadores con un empate sin goles en Brasil ante Palmeiras. Ahora, la 'U' está mentalizado en el clásico ante Alianza Lima y llevarse el Torneo Clausura, para coronarse tricampeón de la Liga 1 de manera directa.

Campeón con Alianza dio fuerte advertencia al club íntimo: "Deberían preocuparse por Universitario"

En la previa del compromiso contra Palmeiras, en Campeonísimo, Alfonso Yáñez habló sobre los dos refuerzos que llegarían Universitario para la temporada 2026. El exjugador crema indicó que Luis Ramos tendría todo cerrado para firmar con la 'U'.

Luego, señaló que un jugador argentino, también, llegaría a Universitario. Puntualizó que desconoce la posición del futbolista, pero que estaría todo conversado para que pueda llegar al cuadro crema.

"Al parecer viene un argentino, no sé la posición, pero viene un argentino para el próximo año. Ya está conversado", contó Yáñez en el programa deportivo.

Luis Ramos sería el gran refuerzo de Universitario

En Campeonísimo indicaron que Luis Ramos llegaría a Universitario para la temporada 2026. Expresaron que el deseo del delantero peruano de 25 años, que actualmente milita en América de Cali, es lucir la camiseta crema.

Gustavo Peralta agregó que Alianza Lima también mostró interés por Luis Ramos. Incluso, el cuadro blanquiazul cumplió con las exigencias económicas que solicitaron y que podría, en el próximo mercado de pases, mejorar la oferta.

Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

