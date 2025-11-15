0
Piero Alva se rindió ante jugador colombiano que firmó por Universitario: "Próximo Luis Díaz"

El exfutbolista de Universitario no dudó en llenar de halagos a un atacante de nacionalidad colombiana que estampó su rúbrica con los cremas hasta la temporada 2027.

Solange Banchon
Piero Alva no dudó en destacar el nivel de un talentoso jugador colombiano que firmó por Universitario
Piero Alva no dudó en destacar el nivel de un talentoso jugador colombiano que firmó por Universitario
Universitario apunta a terminar la temporada como invicto en el Torneo Clausura 2025, y de esta manera, sellar una campaña realmente fantástica tras haber obtenido el tricampeonato nacional de la Liga 1. Al respecto, mientras los cremas planifican a sus próximos fichajes para el 2026, el exfutbolista Piero Alva sorprendió al destacar a un jugador colombiano que firmó por el cuadro estudiantil.

Jorge Fossati quiere que un destacado futbolista integre el plantel de Universitario este 2026.

Piero Alva llenó de elogios a jugador colombiano que firmó por Universitario

Sebastián Osorio viene siendo una de las grandes apuestas en las categorías menores de la 'U'. El mediocentro ofensivo brilló con su participación en la Liga 3 donde el elenco merengue quedó en la tercera posición, motivo por el cual, el popular 'Zorro' Alva no dudó en elogiar sus cualidades como futbolista profesional.

Mediante una reciente entrevista con Charla Táctica, Alva manifestó que el atacante de 17 años tiene una habilidad muy particular en ataque, e incluso se animó a compararlo con el actual seleccionado colombiano Luis Díaz.

Sebastián Osorio

Sebastián Osorio firmó su contrato profesional con Universitario de Deportes/Foto: X

"Hay jugadores en ofensiva sobretodo que tienen cosas interesantes como (Sebastián) Osorio. Hay una naturalidad, un don innato en ese muchacho, yo lo veo jugar a él y es como que estoy viendo al próximo Luis Díaz", expresó.

Así también, Piero Alva se refirió al próximo debut oficial del canterano en el balompié nacional. "Ya lo van a ver cuando le toque jugar próximamente, sea en el club o prestado pero va a jugar porque tiene un talento distinto", añadió.

(Video: Charla Táctica Perú)

Sebastián Osorio firmó su primer contrato profesional con Universitario de Deportes

En febrero de este año, Sebastián Osorio firmó su primer contrato profesional con la 'U' hasta octubre de 2027. La institución merengue ve una gran proyección en el también extremo izquierdo, quien esta temporada registra un total de 4 goles, 2 asistencias y 12 partidos, incluida la Liga 3 y Copa Libertadores Sub 20.

