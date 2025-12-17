¿Universitario o Alianza? Este club aseguró que tiene la prioridad para realizar su presentación

Alianza Lima y Universitario de Deportes anunciaron que realizarán el partido de presentación el sábado 24 de enero del 2026. Los blanquiazules se medirán contra Inter Miami en Matute y los cremas recibirán a la U de Chile.

Por seguridad, las autoridades no podrán dar garantías a ambos partidos, por lo que uno de los equipos deberá cambiar la fecha de su presentación. ¿Universitario o Alianza? Esto dicen desde el cuadro crema.

Universitario asegura que ellos pidieron las garantías antes que Alianza Lima

Adrián Gilabert, Director Legal de Universitario, habló en Tiempo Crema, aseguró que ellos pidieron las garantías para realizar su partido contra la U de Chile, 48 horas antes que Alianza Lima. Además, puntualizó que no realizaron ningún cambio en el expediente.

"Nosotros presentamos nuestra solicitud de garantía, creo que 48 horas antes que nuestro rival de toda la vida (Alianza Lima). No hemos tenido ningún cambio sustancial en el expediente, por lo tanto, debería ser calificado de manera positiva; es decir, deberían darle a Universitario las garantías para el día 24 de enero para la Noche Crema. ¿Por qué? Porque nuestro expediente ha sido ingresado solicitando garantías para el Monumental. Por otro lado, tenemos entendido, que nuestro rival días después presenta su expediente y solicita, me parece, el Estadio Nacional", puntualizó.

Gilabert explicó que Alianza Lima cambió de escenario entre el Estadio Nacional y Matute, generando una modificación sustancial en el expediente de garantías.

"Cuando presentas la solicitud de garantía, presentas un plan operativo o un plan de seguridad que abarca todo lo que va a ser tu evento y ese plan de seguridad estructura de acuerdo al escenario deportivo. Es decir, si tú presentaste tu plan de seguridad por el estadio Nacional y después lo quieres hacer en otro estadio, ese plan de seguridad debería cambiar sustancialmente porque lógicamente no tiene los mismos accesos, no tiene las mismas salidas, dimensiones, avenidas y lógicamente es distinto, por lo tanto, el plan debe ser distinto", argumentó.

"Ese cambio sustancial es hacer un nuevo expediente. Sumado que nuestro expediente es presentado con anterioridad, nuestro expediente tiene prioridad en el tiempo sobre otros que se han presentado después, por lo tanto, teniendo estos dos hechos objetivos, es decir, que nuestro expediente ha sido presentado antes y que no ha sufrido ningún cambio sustancial porque mantenemos la localía en el Monumental, cosa que no ocurre con el otro expediente, tendrían que las autoridades darnos la prioridad a nosotros", agregó.

¿La Noche Crema y La Noche Blanquiazul se pueden realizar en la misma fecha?

Para el Director Legal de Universitario, la PNP tiene la capacidad para atender tanto la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, por lo que Alianza Lima y la 'U' deberían recibir las garantías.

"Si bien es cierto, existen temas de prioridades, nosotros entendemos que se tratan de dos partidos amistosos que se van a jugar el mismo día, entendemos que nuestra Policía está en la capacidad de atender dos eventos de esta envergadura. No creo que exista ningún problema para que la Policía pueda supervisar dos eventos que son amistosos y que no hay disputa de puntos", finalizó.