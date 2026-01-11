0
River Plate vs. Millonarios por la Serie Río de la Plata 2026

Edison Flores sorprende tras hacerse presente en partido de Alianza Lima: "Me gusta..."

El volante campeón con Universitario sorprendió a su hinchada tras asistir a evento de Alianza Lima, esto fue lo que dijo.

Fabian Vega
Edison Flores se hizo presente en partido de Alianza Lima
Edison Flores volvió al radar del hincha de Universitario, ya que no se sabía mucho de él tras la coronación de los cremas como tricampeones. Ahora está tomando sus merecidas vacaciones, sin saber que sería captado por las cámaras de un canal de televisión.

Alianza Lima y Universitario jugarán varios duelos en altura.

Justo hoy, en un domingo tranquilo, sería tendencia por hacer presente en un partido de Alianza Lima. No se trata de un partido de vóley, sino de fútbol. El futbolista asistió al Polideportivo Lucha Fuentes para ver el Alianza Lima vs Rebaza Acosta. Sucede que su hermana es voleybolista del club Rebaza y llegó hasta Villa El Salvador para alentarla.

"Me gusta el vóley también. Mi hermana sabe", comentó el futbolista de Universitario para las cámaras de Latina. Así que los hinchas cremas pueden estar tranquilos, no fue precisamente a ver a Alianza Lima. El 'Orejas' le hizo una promesa a su hermana y sí o sí tenía que estar hoy alentándola. Hoy comienzan la Fase 2 en la liga de vóley.

Edison Flores en el coliseo para ver el Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Edison Flores en el coliseo para ver el Alianza Lima vs Rebaza Acosta | Latina TV

El 2025 de Edison Flores con la U

El volante no terminó el año de la mejor manera en lo personal, pues llegó a perder el puesto en varias oportunidades y no mostró su mejor versión. Aun así sumó 5 goles y 4 asistencias en 37 partidos con el ahora equipo de Javier Rabanal. Por ahora se mantiene tranquilo en Universitario, pues tiene contrato hasta 2028.

El primer clásico del año

Tras el sorte del fixture de la Liga 1 2025, se determinó que Universitario y Alianza Lima se verán las caras en la fecha 09 del Torneo Apertura. El primer clásico del año se jugará en el Estadio Monumental.

