Ex Fluminense sorprendió elogiando al Estadio Monumental tras firmar con Universitario: "Diferente"

Universitario de Deportes tiene la obligación de conseguir el título en esta temporada de la Liga 1 2026 y consagrarse como tetracampeón nacional. Por ello, concretaron varios fichajes y uno de ellos fue un exjugador de Fluminense. Precisamente, este futbolista sorprendió a los hinchas luego de llenar de elogios el jugar en el Estadio Monumental.

Ex Fluminense sorprendió elogiando al Estadio Monumental tras firmar con Universitario

Uno de los refuerzos que más han emocionado a los hinchas de Universitario en esta temporada ha sido Miguel Silveira, quien viene adquiriendo protagonismo en el equipo y está demostrando su talento en ofensiva.

Recientemente, el futbolista brasileño conversó con el medio ‘GeGlobo’ y reveló su gran admiración por jugar en el Estadio Monumental. Según indicó ‘Miguelinho’, quedó impresionado por ver al recinto lleno en todos los partidos, señalando que es un factor nuevo para él en su carrera y que no todos los equipos poseen.

Video: GeGlobo

"Ha sido muy diferente, porque cada partido se juega en un estadio lleno, casa llena, muchísima gente. Es algo que, en cierto modo, también es nuevo para mí. Un equipo que juega ante 60.000 personas en cada partido no es algo que cualquier lugar tenga", mencionó el jugador.

Por otro lado, el medio brasileño aprovechó la oportunidad para recordar que en el recinto de Ate se jugaron las dos finales que ganó Flamengo de la Copa Libertadores en los últimos años.

Números de Miguel Silviera con Universitario

En lo que va de la temporada, Miguel Silveira ha logrado jugar cuatro partidos con la camiseta de Universitario y se ha ido afianzando como un jugador trascendental por su desequilibrio. Además, aunque no ha conseguido goles y asistencias ha tenido la difícil labor de reemplazar a Jairo Concha.

Miguel Silveira jugó en Fluminense

Miguel Silveira empezó su carrera jugando en la divisiones menores de Fluminense y en 2019 fue promovido al primer equipo. Sin embargo, no logró consolidarse en el equipo durante las tres temporadas que jugó, donde solo disputó 11 partidos.