Universitario y sus dos bajas para enfrentar a Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes se medirá ante Deportes Tolima por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, no todo es felicidad para el técnico Javier Rabanal, ya que no podrá contar con dos figuras del equipo titular: Estamos hablando de Andy Polo y Lisandro Alzugaray.

Universitario y sus dos importantes bajas para enfrentar a Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026

Según informó Gustavo Peralta, Javier Rabanal terminó la charla final para decidir quiénes iban a ser considerados en la lista oficial de convocados de Universitario para enfrentar a Deportes Tolima en la Libertadores.

En ella, el técnico español decidió no convocar a Polo ni Alzugaray debido a que no lograron recuperarse de su lesión correspondiente y tras ello no estarán ni en lista.

“Ya terminó la charla en Universitario. No se recuperaron Andy Polo y Lisandro Alzugaray. Los dos salen de lista y no serán parte de la lista final par el duelo ante Deportes Tolima”, afirmó el comunicador.

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