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Universitario y sus dos bajas para enfrentar a Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026
Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026, sin embargo no podrá contar con dos figuras titulares para este gran encuentro.
Universitario de Deportes se medirá ante Deportes Tolima por la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, no todo es felicidad para el técnico Javier Rabanal, ya que no podrá contar con dos figuras del equipo titular: Estamos hablando de Andy Polo y Lisandro Alzugaray.
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Universitario y sus dos importantes bajas para enfrentar a Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026
Según informó Gustavo Peralta, Javier Rabanal terminó la charla final para decidir quiénes iban a ser considerados en la lista oficial de convocados de Universitario para enfrentar a Deportes Tolima en la Libertadores.
En ella, el técnico español decidió no convocar a Polo ni Alzugaray debido a que no lograron recuperarse de su lesión correspondiente y tras ello no estarán ni en lista.
“Ya terminó la charla en Universitario. No se recuperaron Andy Polo y Lisandro Alzugaray. Los dos salen de lista y no serán parte de la lista final par el duelo ante Deportes Tolima”, afirmó el comunicador.
Video: L1MAX
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