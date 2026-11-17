Fabián Bustos prepara modificaciones en Universitario de Deportes para afrontar la última jornada del Torneo Clausura. El conjunto crema necesita cerrar la temporada con un resultado favorable frente a Sport Huancayo este domingo, en un compromiso determinante para sus aspiraciones de conseguir la final directa del campeonato.

Pese a las variantes que analiza, el entrenador argentino no tiene previsto modificar su habitual sistema táctico 3-5-2. La estructura se mantendrá, aunque algunos futbolistas podrían cambiar de posición y otros tendrían la oportunidad de meterse en el equipo titular.

Una de las principales novedades sería el posible ingreso de Piero Quispe. El volante aparece como una alternativa para fortalecer la zona de creación y darle mayor dinámica al mediocampo merengue en un encuentro donde la elaboración y distribución del balón serán fundamentales.

Por otro lado, Edison Flores podría dejar su habitual ubicación en la volante para adelantarse y acompañar al delantero como segundo atacante. Esta variante le permitiría a Bustos aprovechar su capacidad de llegada al área y su participación en las acciones ofensivas.

De esta manera, Universitario prepara una oncena con algunas modificaciones, pero sin alterar su dibujo táctico. Bustos sabe que no hay margen para equivocaciones y buscará encontrar el funcionamiento adecuado para conseguir el objetivo: ganar en Huancayo y mantener viva la ilusión de disputar una final directa por el título nacional.