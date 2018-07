Batwoman: publican tráiler del espectacular crossover del Arrowverse con la heroína [VIDEO]

El Comic Con 2018 sigue trayendo novedades y esta vez fue el turno del universo televisivo de DC, que regalará a los espectadores un crossover que incluirá a Batwoman, la superheroína que compartirá escena con Arrow, The Flash y Supergirl en series.



En el evento de cómics en San Diego, se dio a conocer que Batwoman podría contar con su propia serie. No obstante, antes de ello saldrá en los clásicos crossover de DC Comics.

Así, Batwoman se unirá a Flash, Supergirl, los héroes de Legends of Tomorrow, Black Lightning y Arrow. El capítulo especial se estrenará en diciembre de este año.

Lo que resulta interesante es que el enfoque que está haciendo The CW con este anuncio, ya que no sólo se trataría de la nueva serie de un superhéroe de DC, sino de la primera serie que tendría como protagonista a una "superheroína lesbiana".

Todas las series del universo de DC traerán novedades durante el Comic Con 2018.