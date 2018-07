The Walking Dead: Andrew Lincoln confirma que abandonará la serie después de la Temporada 9

Andrew Lincoln, el actor británico que interpreta a Rick Grimes en The Walking Dead ha confirmado el fin de su participación en la serie de ficción con ingredientes de horror. Esta noticia triste, para los seguidores de la serie televisiva fue anunciada en la Comic-Con de San Diego.

El fin de su etapa protagonizando a Rick se dará luego de la temporada 9 y expresó el amor que encontró en sus compañeros de trabajo y la trama de la serie. “Esta será mi última temporada interpretando a Rick Grimes”, confirmó.

“Amo esta serie, lo significa todo para mi. Amo a las personas que hacen esta serie…prometo que no voy a llorar, ya he llorado demasiado en pantalla… También me encantan las personas que miran la serie, ustedes. Esta ha sido la más extraordinaria, asombrosa, y hermosa experiencia de mi carrera, y ha sido en gran parte gracias a ustedes, y la relación que tenemos aquí, con ustedes, aquí en esta sala, y también con el resto de América, y el resto del mundo”, indicó en otro momento el popular Rick.

Norman Reedus, el intérprete que da vida a Daryl Dixon, se encargará de liderar la serie tras la marcha de Lincoln, para lo cual ha negociado un contrato de más de 20 millones de dólares (17,1 millones de euros), según informó The Hollywood Reporter.

"Andrew es mi mejor amigo. Es lo único que puedo decir al respecto", comentó el actor en alusión al adiós de Lincoln.

EL DATO:

La novena temporada de The Walking Dead se estrenará el Domingo 7 de Octubre en AMC, y el Lunes 8 de Octubre en canal FOX.