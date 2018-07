Juego de Tronos: temporada final llegará en la primera mitad de 2019

La última temporada de Juego de Tronos ya tiene una fecha aproximada para su emisión. HBO ha confirmado este miércoles que el cierre de la serie se verá "en la primera mitad" de 2019, según el jefe de programación de la cadena, Casey Bloys.

Las anteriores temporadas, excepto la séptima que fue emitida en julio y agosto, las demás fueron lanzadas en marzo o abril, por lo que va tomando cuerpo la idea de que esta última entrega vea la luz en esos meses el siguiente año. Este final tendrá seis episodios de al menos una hora cada uno.

El jefe de programación ha confirmado la creación de la nueva serie basada en el universo creado por George R. R. Martin en la saga Canción de hielo y fuego y que funcionará como precuela de Juego de tronos. La grabación del episodio de prueba será a inicios de 2019.

Esta nueva serie será ambientada cientos de años antes de lo ocurrido en Juego de tronos. Además, la cadena trabaja en otros posibles spin-offs.

Juego de tronos ha logrado 22 nominaciones a los premios Emmy con la séptima temporada que fue emitida hace un año. Esta gala se celebrará el próximo 17 de setiembre donde la serie es candidata a ganar el mejor premio al mejor drama. Sus competidores serán The Handmaid’s Tale, The Americans con su última temporada y las segundas entregas de The Crown, Stranger Things, This Is Us y Westworld.