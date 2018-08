Flavia Laos y Mayra Goñi deleitan a sus seguidores con sus ardientes figuras en bikini [VIDEO]

La telenovela peruana 'Te volveré a encontrar' llegó a su fin y dos de su actrices, Flavia Laos y Mayra Goñi, aprovecharon para tomarse unas merecidas vacaciones fuera del país. Su destino fue Barcelona, España. Ambas no dudaron compartir parte de su viaje en Instagram.

La exnovia del futbolista Luis Trujillo fue la primera en publicar fotos del viaje a su red social. Una de ellas fue el derrier de Flavia Laos que causó revuelo en internet.

La exparticipante de Esto es Guerra no demoró en 'vengarse' de su compañera y también publicó una foto en donde se aprecia la espectacular figura de la morena.

Días antes, las exquinceañeras señalaron que no viajarían solo ellas, sino que también las acompañaría la exnovia de Paolo Guerrero, Alondra García Miró. No obstante, aún no se ve la presencia de Alondra en sus publicaciones.