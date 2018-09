Georgina Rodríguez usó una sexy tanga y casi sufre descuido en la playa [FOTOS]

Georgina Rodríguez es una de las mujeres más sexys del planeta. La bella novia de Cristiano Ronaldo siempre presume su cuerpo de infarto aunque en esta ocasión casi deja de ver más de la cuenta en las imágenes captadas por los reporteros gráficos.

El jugador de la Juventus y su familia aprovechó para practicar algunos deportes acuáticos como paseo en moto y paddleboarding, en ese momento la Georgina decidió probar alguna de las tablas para pasar un día espectacular sin medir que tenía la prensa muy cerca.

No cabe duda que no solo la presencia de Ronaldo llama la atención en cualquier ligar sino ahpra su novia que su belleza no pasa desapercibida en ninguna parte del mundo, ni cuando deciden pasar momento de relajación.

EL DATO

Ronado y Georgina tiene una hija biológica.

FOTOS: The Grosby Group