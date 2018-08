Instagram: Aida Martínez y la brutal imagen que puede cerrar su red social [FOTO]

Aida Martínez no solo es reconocida modelo peruana sino también amante de las motocicletas con la cual compite en las pistas con la categoría de 'Superbike', pero hoy por hoy deslumbra con su belleza para sus seguidores.

La despampanante arequipeña no para de postear en su 'Instagram' oficial fotos sensuales que alborotan a todos los usuarios, que no dejan de darle like a sus post.

Sin embargo, la guapa modelo desafió, nuevamente, a la famosa red social que alguna vez le cerró su cuenta por publicar un video subido de tono, y subió una imagen en la que luce su espléndido cuerpo.

Rápidamente, la foto que publicó Aida Martínez, recibió infinidad de piropos y todo tipo de comentarios por parte de sus fieles seguidores.