Este sería el "Equipo de la Semana 3" en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual, todos los miércoles sale el TOWT (Team of the Week). Este sería ya el tercero desde que la mayor apuesta de EA Sports, el FIFA 19, está en el mercado. Es un lujo tener una carta IF (In Form) en dicho videojuego.

Con motivo de ello, un usuario de Twitter se animó a lanzar sus predicciones sobre el "Equipo de la Semana 3". Neymar, Marco Reus y Harry Kane son algunos de los fijos que estarían en esta nueva entrega. ¿Estará Raúl Ruidíaz por su doblete en la MLS?

La cuenta '@FIFA_naticos', como se hacen llamar en Twitter, publicó el posible TOWT 3 de FIFA 19. Neymar, autor de un doblete en el triunfo 3-0 sobre el Niza, Harry Kane, quien marcó dos goles en la victoria sobre Huddersfield (2-0), son los llamados a tener su carta IF.

Marco Reus, a su vez, volvió a brillar con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Otro jugador que podría aparecer en el "Equipo de la Semana" sería Rahem Sterling, quien anotó y dio una asistencia en el triunfo 2-0 ante el Brighton.

Raúl Ruidíaz, quien marcó dos goles este fin de semana y fue el jugador del partido, le dio la victoria al Souttle Sounders sobre el Colorado Rapids (4-0). Pese a que 'FIFAnáticos' no lo consideró, la 'Pulga' podría dar la sorpresa.

EL DATO:

La última vez que Lionel Messi fue portada en el videojuego fue en FIFA 16.