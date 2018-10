League of Legends. La historia íntima de la vida de Faker [VIDEO]

Lee Sang Hyeok - más conocido como Faker - nació el 7 de mayo de 1996 en Seúl, Corea del Sur. Es un jugador profesional de League of Legends desde el año 2011. Antes de conocer el videojuego creado por Riot Games, se inició en el MOBA de Warcraft III.

Y aunque en el continente de Asia los eSports son considerados dentro del rango de los deportes profesionales, los familiares de Faker se mostraban excépticos ante la eventualidad de que el joven - en ese entonces - de 17 años pueda hacerse un nombre y, en todo caso, realizar una vida dependiendo de su desempeño como gamer.

"Ahora que aparece en la tele en todas partes, me pongo a pensar: 'tal vez nació para hacer esto'", confesó la abuela de Faker en un documental realizado por la empresa norteamericana.

Pero el perfil y los ánimos de Faker no siempre fueron los mismos. Él confiesa que antes de jugar al League of Legends, dudaba de sus capacidades así como de su autoestima. Confía en regresar a su mejor versión.

"Mi personalidad es la de alguien que dice solo lo necesario. Antes de ser profesional, me preocupaba mucho, pero ahora confío mucho más en mi. Si comparo de cómo era antes, he dejado mis angustias muy atrás. Últimamente, mi rendimiento ha bajado. Pero confío en que puedo volver a ser el mejor", exclamó.

La personalidad de Faker - así como la de su timidez - fueron relatados tanto por su tía como la de su entrenador en SKT Telecom.

"Incluso cuando era un bebé, nunca pareció uno. Todos nos preguntábamos qué pasaba por su cabeza. Es un bebé, pero realmente no piensa como uno. Normalmente no habla mucho. Hay quienes piensan que es mudo. ", indicó Lee Sunhye, tía de Faker.

"Cuando conocí a Faker, ni siquiera podía mirarme a los ojos. En esa época, era casi un bebé. Sigue siendo joven, por supuesto. Antes se veía triste y apagado. Es genial ver cómo se ha vuelto cada vez más positivo", confesó Kim "kkOma" Jeong-Gyun, entrenador de SKT T1.

Finalmente, el padre de Faker, Lee Kyungjun, pidió al público no hacerse una mala idea respecto a la personalidad de su hijo. Coincide que no le terminará de agradar a todos pero no duda de su amor por el videojuego de Riot Games.

"Es 50 y 50. A algunos les agradará, y a otros no. Algunos hablarán y otros se quedarán callados. Necesita aprender eso por sí mismo. Él está aquí solo por su amor por el juego. Espero que la gente no tenga una impresión equivocada de él", concluyó.

EL DATO

Faker confesó que se crió con su abuela, a quién la considera como su segunda madre.