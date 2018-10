Dorita Orbegoso y su última imagen hot antes de anunciar su embarazo

Dorita Orbegoso se encuentra súper feliz por el momento que atraviesa. La bella bailarina dio a conocer desde su cuenta de Facebook que se encuentra embarazada de tres meses de su actual pareja, un prospero empresario.

La expareja del futbolista, Marco "Chemo" Ruiz, confirmó desde su cuenta de Facebook su embarazo por medio de una publicación. “Ayer fue un día maravilloso, desde hace un mes decidí no hacer más desfiles ni presentarme en discotecas. Estoy en la mejor etapa de mi vida, creciendo, mejorando y aprendiendo. Me apasiona mucha la conducción y continúo preparándome para ser la mejor. Estoy en el mejor momento de mi vida y disfrutando cada oportunidad que Dios me da”, contó Dorita Orbegoso.

Es decir, Dorita Orbegoso ya no pondrá las imágenes de su genial cuerpo en Instagram donde tiene cerca de 125 mil seguidores. Su última foto fue hace cuatro días apoyando a la selección peruana se enfrentó a Chile y Estados Unidos en amistosos internacionales.

Como se recuerda, Dorita Orbegoso, tras su relación con Marco Ruiz, tuvo como pareja al actor y cantante, Luiggi Carbajal. Luego, rehizo su vida con un empresario del cual no se sabe muchos detalles. Lo que si es cierto, es que la llevó de vacaciones por Europa donde asistieron al Mundial de Rusia.

