Predicción del 'Equipo de la Semana 7' en el FIFA 19, ¿estará 'CR7'? [FOTO]

El sueño de miles de "gamers" podría hacerse realidad este miércoles si Cristiano Ronaldo obtiene su primera carta "In Form" en el FIFA 19. El delantero de la Juventus ha hecho todos los méritos para formar parte del 'Team of the Week 7'.

Como es costumbre, Electronics Arts desvela cada mitad de semana el 'Equipo de la Semana'. Esta será la séptima entrega en dicho videojuego y promete acaparar todos los flashes con el 'Comandante' y Luis Suárez con cartas IF.

Este último sábado, la Juventus superó 2-1 al Empoli, en calidad de visitante, por la fecha 10 de la Serie A. El cuadro 'bianconero' remontó un marcador adverso gracias al doblete de Cristiano Ronaldo, quien se puso el equipo al hombro.

Por tal motivo, el 'Bicho' tiene todos los boletos comprados para tener su primera carta IF en el FIFA 19. Otro que también será la sensación es Luis Suárez, quien marcó un 'hat-trick' en el triunfo 5-1 sobre el Real Madrid.

Asimismo, Diego Godín (Atlético Madrid), Sadio Mané (Liverpool), Iago Aspas (Celta de Vigo) y Nani (Sporting Lisboa), quienes brillaron en sus respectivos clubes, también son casi fijos en aparecer en el TOTW 7.

[FOTO: @FIFAntastic]

EL DATO:

Cristiano Ronaldo es imagen del videojuego por segundo año consecutivo.