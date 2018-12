Malas noticias para los fans de Marvel: retrasan el lanzamiento del primer tráiler de Avengers 4

Marvel tenía planeado lanzar este miércoles el primer tráiler de Avengers 4, la película que marcará un quiebre en el MCU. Sin embargo, los planes han cambiado a raíz de la muerte del ex presidente George H.W. Bush.



A través de Twitter, DanielRPK, editor de Super Bro Movies, informó que el avance fue retrasado debido al funeral del expresidente George H.W. Bush, quien falleció el pasado 30 de noviembre.





La decisión de Marvel deja al aire a los seguidores de Avengers 4, ya que no hay fecha definitiva para la salida del tráiler, de la que no se sabe si saldrá de todas formas en esta semana o no.



Según medios norteamericanos, el próximo superhéroe del que se revele su tráiler será Spider-Man, ya que se lanzaría "Spider-Man: Far From Home". No obstante, ante los cambios generados por la muerte del ex presidente Bush, no está asegurado.



Cabe recordar que Avengers 4 contará cómo lidian Capitán América, Iron Man y los demás superhéroes ante el holocausto de Thanos a mitad del Universo.

¿Cuándo se estrenará Avengers 4?



Avengers 4 está programada para llegar a las salas de cine el 3 de mayo.