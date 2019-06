Nekroos y Jota visitaron RTV y se animaron a hacer una espectacular batalla [VIDEO]

El God Level 2019, en donde el Team Perú conformado por Jaze, Choque y Nekross se llevó el primer puesto del torneo, convirtiéndose en los ganadores absolutos de Freestyle a nivel internacional; trajo consigo una serie de moda entre los peruanos, que han adoptado varias de las frases de las batallas entre los competidores, para usarlas en la vida cotidiana, y hacer el mundo del Freestyle más conocido.

Los integrantes del Team Perú, han sido solicitados por diversos medios nacionales, que quisieron saber un poco más acerca de quienes se volvieron tan populares en las últimas semanas. Los tres estuvieron en diversos programas contando sobre su trayectoria en el mundo del Freestyle y un poco acerca de su vida personal.

Esta vez fue el turno de La República, que invitó a Nekros y Jota a sus estudios para conversar acerca de lo que se viene en el mundo del Freestyle en el Perú. Ambos asistieron a las instalaciones de RTV para contar varias anécdotas vividas como Freestylers y hasta se animaron a competir en una pequeña batalla de 4vs4.

En una parte de la entrevista, Nekroos dijo lo que más destaca de su participación en el God Level: “Destaco de la participación del grupo y el compromiso que hemos tenido. Los tres hemos estado muy concentrados y puestos en lo que queríamos. La meta era ganar, llegar aquí (Perú) con chances de ganar y salió mejor de lo que pensábamos. Llegamos punteros, con 1000 puntos sobre el rival”.

Sobre la final siendo locales comentó: “Era fuerte cerrar en casa pero gracias a Dios y gracias al compromiso de los chicos hemos podido lograr el objetivo que es campeonar. Por mi parte el levante que he tenido después de todo lo que pasó, la forma rápida en la que me he levantado, la fuerza que he puesto para poder volver a recuperar la confianza ,el ritmo y el corazón”.

Por su parte, Jota se refirió sobre lo que rescata del nuevo Team Perú: “Son estilos que se complementan muy bien, muy aparte que son muy buenos amigos, que se han juntado para ensayar, a ver sus fortalezas entre ellos, a mostrar sus debilidades para tener así más cuidado con los demás equipos. Eran un equipo con muchas ganas de ganar, ganas de demostrar que podían campeonar”.