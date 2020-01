Spiderman: Muere Miles Morales, último arácnido de Marvel, en el más reciente cómic [FOTO]

El último Spiderman, Miles Morales, murió a una edad avanzada salvando a su ciudad de una terrible amenaza. Así, lo confirmó la nueva serie de cómics "The Ends" producidos por Marvel.

En estos números de historietas, Marvel proponer contar un final para todos sus superhéroes para que así ya no interfieran en alguna otra historia. Así, como sucedió con Deadpool y Capitán América, en esta nueva entrega de “The Ends” se conoce el término de la historia de Miles Morales, quien es el último Spiderman dentro del Universo Marvel y es muy adorado por los fanáticos.

¿Qué sucedió con Spiderman?

Miles Morales es anciano, pero debe proteger su ciudad de un grupo malvado llamado One America Army, quienes son liderados por la imitación del Capitán América, Captain Last. La primera vez que se encuentran, Spiderman aleja a Last y sus secuaces de Brooklyn y del largo domo que protege a sus habitantes de las bacterias.



Sin embargo, los villanos regresan con un serum dentro de su cuerpo para unirse a las bacterias. Con el nuevo poder, logran entrar a la ciudad y el Captain Last comienza a destruir todo. Luego de percatarse que una terrible amenaza iba apoderándose de Brooklyn, Spiderman va al rescate nuevamente.



Tras una ardua pelea, Morales logra derrotar a Captain Last tras una descarga de electricidad. Los ciudadanos alejan a los demás villanos, pero se dan cuentan que lastimosamente Spiderman yace inerte en el suelo.

La valiente acción de Morales le costó la vida, pero la gente de Brooklyn se lo agradecerá para siempre, pues comienza una nueva etapa de tranquilidad. ¿Qué más sorpresas nos depararán la “The Ends”? Solo Marvel tiene la última palabra y de seguro que los sabremos muy pronto.