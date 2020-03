FMS Internacional: Aczino y el emotivo homenaje que le hicieron durante su presentación

Mauricio Hernández, más conocido como Aczino, abandonará el circuito de las batallas de freestyle producido por Urban Roosters. Nos referimos a FMS Internacional, cuya Gran Final se desarrolló en nuestra capital.

"Te despiertas a diario encerrado en un mismo círculo. Está la presión de querer ganar siempre, de agradar a los jueces y al público. Quiero alejarme de eso", expresó Aczino a un diario local previo al popular evento artístico.

Ante ello, los asistentes a la FMS Internacional Perú 2020 estallaron cuando vieron al experimentado freestyler mexicano en tarima. Aczino tuvo una pequeña y conmovedor minuto de presentación en la Gran Final.

Mauricio Hernández, fiel a su estilo, hizo delirar al público de la FMS Internacional con sus sensacionales y emocionantes rimas. Sin embargo, eso no es todo. ¿Por qué? Al final de su exhibición le tiraron rosas rojas ¡Maravilloso!

En tanto, un detalle llamó la atención. ¿Cuál? Aczino dio a entender que su retiro no sería definitivo del freestyle. "No me retiro, solo es una pausa. No podía irme sin despedirme de mis causas", señaló Hernández. Segundos después la Plaza de Toros se vino abajo.

¿Qué significan las siglas FMS?

La FMS (Freestyle Master Series) es la primera liga profesional de freestyle rap que se lleva a cabo en Argentina, con un formato que es pionero en todo el mundo.

¿Dónde nació el freestyle?

Nadie sabe verdaderamente quien fue la primera persona que empezó a improvisar el rap, cuando comenzó, o dónde tomo lugar verdaderamente, sin embargo, se cree que tuvo origen en la escena Hip Hop de la Costa Este de Estados Unidos (East Coast) a mediados de los 80.