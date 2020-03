Martín Vizcarra anuncia salida de la reserva del Ejercito Peruano para patrullaje

Martín Vizcarra reveló que solo ayer se detuvieron a 2568 personas pese a inamovilidad. Por ello, decidió llamar a la reserva del Ejercito Peruano para apoyar en el patrullaje de las calles a nivel nacional para evitar la propagación del Coronavirus, enfermedad que mató a nueve personas desde que se anunció el Estado de Emergencia el pasado 16 de marzo.

El Presidente de la República, anunció que se llamará a las reservas (reserva orgánica) de los años 2018, 2019 y 2020 para reincorporarse al Ejercito Peruano y así poder controlar y patrullar las calles a nivel nacional ante el Estado de Emergencia que se amplió hasta el domingo 12 de abril.

Hay que recordar que la mayor parte de las personas detenidas son de Lima, región Libertad y de Piura, lugares donde no se acata la orden de inamobilidad.

Martín Vizcarra reconoció que la población sigue haciendo caso omiso a las medidas que dicto el Gobierno para aplacar el Coronavirus. Hasta el momento, hay 21, 704 detenidos desde que se inició el Estado de Emergencia.

¿Casos confirmados de Coronavirus en el Perú?

Casos confirmados: 580

Casos descartados: 8639

Regiones del Perú con casos confirmados.

Lima: 453

Piura: 20

Loreto: 18

Arequipa: 15

Callao: 15

Lambayeque: 12

Junín: 11

Cusco: 10

La Libertad: 9

Áncash: 6

Tumbes: 3

Ica: 3

Huánuco: 2

Madre de Dios: 1

San Martín: 1

Cajamarca: 1

Coronavirus en el Perú

Según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta la fecha ya hay 580 casos de positivo en COVID-19 y 9 fallecidos.

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

- Si tiene un familiar o conocido con síntomas del coronavirus, llame al 113.

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes:

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y se comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores. Representa la propagación comunitaria, situación en la cual se encuentra el Perú.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.