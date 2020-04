Docente recorre a pie las zonas más vulnerables en Arequipa para llevar clases a sus alumnos [VIDEOS]

El gobierno emplea el programa 'Aprende en casa' para que los alumnos no deban ir a los colegios y evitar casos de coronavirus. Sin embargo, en muchas zonas del país no existe conexión a internet ni señales de radio, por ello la historia de una docente en Arequipa conmovió en Facebook.

Ana María Manrique Valencia es una docente que labora en la comunidad campesina de Maucallacta en el distrito de Salamanca, provincia arequipeña de Condesuyos. En este lugar los pobladores aseguran que no hay señal ni para captar alguna emisora radial.

La profesora debe caminar hasta esta comunidad, ubicada a pies del nevado Coropuna, para llevar material educativo y de ese modo sus alumnos continúen sus clases en medio de la pandemia del COVID-19.

Recién desde el 2018 ella trabaja en la escuela pública de la comunidad de Maucallacta enseñando a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria.

“No importa que me tome el día, parte de la noche, no es impedimento para mí. Me estoy arriesgando un poco, pero sé que Dios me va a proteger”, contó la docente en radio Korupuna.

La docente cuenta que el material que prepara para sus alumnos lo saca del programa Aprendo en Casa que se emite en las radios. Hace sus apuntes y todo lo trascribe en hojas que después las entrega a sus alumnos.