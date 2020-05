Katia Palma es intervenida por hacer reunión en plena cuarentena [FOTO]

Katía Palma se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que fuera intervenida por miembros del Serenazgo y la Policía, quienes acudieron a su vivienda por el llamado de sus vecinos, pues aparentemente se realizaba un reunión en plena cuarentena por el coronavirus.

La actriz conductora de televisión no habría respetado las medidas de aislamiento social obligatorio establecido por el Gobierno, pues habría estado departiendo con amigos en pleno toque de queda

Se trascendió que algunos serenos junto con personal de la policía llegaron cerca de las 11 de la noche del sábado hasta su departamento en Miraflores atendiendo el llamado de sus vecinos que no toleraban la bulla que venía realizando.

En una imagen que ya se hizo viral en Facebook se puede ver a a policía interviniendo a la actriz y a sus conocidos que estaban en aquella reunión. Sin embargo, esa no habría sido la única infracción cometida, pues en la misma foto se la ve sin el uso de la mascarilla conversando muy de cerca con quién parecer ser un amigo.

Katia Palma se pronuncia sobre el tema

El Popular logró comunicarse con Katia Palma, para conocer su versión de lo ocurrido, al cual la actriz negó que la imagen que circula en Facebook sea del último sábado.

"No, no, eso es de otro día, yo estaba en casa haciendo cuarentena", indicó la conductora, que no supo precisar la fecha de dicha fotografía pues pidió que la dejaran "revisar bien", la fecha de la imagen en mención.