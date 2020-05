Coronavirus en Colombia, últimas noticias: contagiados y muertes [miércoles 6 de mayo]

Coronavirus Colombia EN VIVO | Repasa las últimas noticias del brote del COVID-19 en tierras colombianas con la cifra exacta y las estadísticas con los casos de contagiados y fallecidos minuto a minuto en el país que preside Iván Duque HOY miércoles 6 de mayo, a través de Líbero.pe.

Coronavirus en Colombia hoy miércoles 6 de mayo

- 12: 30 p.m. El Ministerio de Salud da a conocer los 9 indicadores estratégicos que muestran el avance del COVID 19

Conoce el análisis de los 9 indicadores estratégicos que marcan el avance del coronavirus en Colombia ➡️ https://t.co/pUmFyatyyK pic.twitter.com/i8sYdoV4qs — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 6, 2020

- 12: 00 p.m. Ministerio de Comercio dio a conocer que tienen listo el protocolo de bioseguridad para la reapertura de restaurantes y bares que sería durante este año.

- 11: 30 a.m. Colombia bate su récord diario con 640 casos nuevos de coronavirus. Hasta la fecha lleva 9,253 personas infectadas y 398 muertos.

- 11: 00 a.m. El Ministro de Comercio, José Manuel Restrepo,“Una vez superado el pico, Colombia tiene que empezar una reactivación rápida, en forma de V”.

- 10: 00 a.m. Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): "El compromiso de cada ciudadano es fundamental para evitar que los casos de COVID-19 se desborden. El lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento físico deben ser incorporados en la cotidianidad de todas las personas"

- 9:30 a.m. Ministro de Salud: “Inicialmente estimamos que para mayo se podrían registrar 2.500 fallecimientos, pero hoy vemos que el número ha sido menor. Sin embargo, existen riesgos de rebrotes y lo que buscamos es tener el mayor control posible, con medidas que vayan hacia la gradualidad”

- 9: 00 a.m. Ministro de Salud sobre la reanudación de las actividades: “Tenemos previsto que hacia finales de junio y comienzos de julio vamos a tener un pico de contagios con COVID-19, pero creemos que será menor al que estimamos inicialmente”

- 8: 30 a.m. Los sectores de producción podrán salir a trabajar,además habilitó la salida de los niños 3 veces por semana.

- 08: 00 a.m. Con algunas excepciones el presidente de Colombia Iván Duque extendió la cuarentena hasta el 25 de mayo.

Colombia extenderá la cuarentena hasta el 25 de mayo

El coronavirus en Colombia todavía no tiene un freno, lo que obliga al gobierno central que lidera Iván Duque a tomar nuevas medidas. La cuarentena iba a terminar el 11 de mayo, pero ante el aumento sin frendo de los casos de contagio ha hecho que se extienda.

A través de conferencia de prensa, la máxima autoridad reveló que la nueva fecha del final de la cuarentena será el 25 de mayo. No obstante, poco a poco, se irá activando el comercio, sectores industriales, ventas por mayor de automotores, muebles y artículos de primera necesidad. Todos con protocolos de sanidad.

Gobierno anuncia reactivación de ciertos sectores

A pesar de que la crisis por el coronavirus se mantiene activa en Colombia, el presidente Iván Duque aprobó que algunos sectores regresen a la actividad luego de la para de labores por la cuarentena nacional, aunque con estrictos protocolos de sanidad. Aquí la lista de actividades que se reanudarán.

- Producción de textiles

- Producción de prendas de vestir

- Producción de artículos de cuero

- Producción de papel y cartón

- Transformación de la madera

- Productos elaborados de metal

- Fabricación de sustancias y productos químicos

- Fabricación de aparatos y equipos electrónicos

Número de infectados en Colombia

Casos: 8,613

Recuperados: 2,013

Muertos: 378

Casos de coronavirus por departamente en Colombia

Bogotá: 3.272

Valle del Cauca: 1.135

Meta: 717

Atlántico: 641

Antioquia: 451

Bolívar: 405

Amazonas: 230

Cundinamarca: 259

Magdalena: 256

Nariño: 247

Risaralda: 211

Huila: 137

Tolima: 94

Norte de Santander: 85

Caldas: 91

Cesar: 70

Quindío: 63

Boyacá: 60

Santander: 40

Cauca: 40

Córdoba: 29

Chocó: 24

Casanare: 20

Caquetá: 15

La Guajira: 14

San Andrés y Providencia: 6

Sucre: 1

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 451 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 3,272 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 94 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 641 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 22 de abril

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Últimas cifras de casos de coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,237,633 72,271 200,628 2. España 250,561 25,613 154,718 3. Italia 213,013 29,315 85,231 4. Reino Unido 194,990 29,427 N/A 5. Francia 170,551 25,531 52,736 6. Alemania 167,007 6,993 135,100 7. Rusia 155,370 1,451 19,865 8. Turquía 129,491 3,520 73,285 9. Brasil 115,953 7,958 48,221 10. Irán 99,970 6,340 80,475

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 115,953 7,958 48,221 2. Perú 51,189 1,444 15,413 3. Ecuador 31,881 1,569 3,433 4. Chile 22,016 275 10,710 5. Colombia 8,613 378 2,013 6. Argentina 5,020 264 1,472 7. Bolivia 1,802 86 187 8. Uruguay 670 17 468 9. Paraguay 431 10 135 10. Venezuela 367 10 164

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,237,633 72,271 200,628 Canadá 62,046 4,043 26,993 México 26,025 2,507 16,810 República Dominicana 8,480 354 1,905 Panamá 7,523 210 823 Cuba 1,685 69 954 Honduras 1,270 93 122 Guatemala 763 19 79 Costa Rica 755 6 413 El Salvador 587 14 205 Martinica 181 14 83 Guadalupe 152 12 98

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información en Líbero.pe.