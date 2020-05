Martín Vizcarra casi se quiebra al recordar a su mamá fallecida en sentido mensaje por el Día de la Madre [VIDEO]

En su discurso habitual sobre el avance del coronavirus y las nuevas medidas para frenarlo, el presidente peruano, Martín Vizcarra, quiso dejar un mensaje por el Día de la Madre, festividad que se celebra este domingo 10 de mayo, y no pudo evitar quebrarse en vivo al recordar a su progenitora.

El Presidente del Perú le dio a todos un consejo para cuidar a sus madres y aprovechó para contarle al pueblo peruano que la suya, lamentablemente, ya falleció hace seis años atrás.

"A los que tienen cerca a sus madres, cuídenlas, protéjanlas. La mejor forma de proteger a nuestras mamás es mantenerla lejos por ahora. Yo ya la perdí hace seis años", dijo Martín Vizcarra.

Como sabemos, este Día de la Madre será muy diferente a los anteriores para muchos ciudadanos, no solo en el Perú, pues los que no comparten domicilio con ella, no podrán abrazarla ni demostrarle su amor de forma presencial.

Sin embargo, hay quienes aún viven junto a la mujer que les dio la vida y tendrán la suerte de abrazarlas el domingo, por lo que Vizcarra les brindó un consejo.

"Los que tienen con su madre, si viven con ella, seguramente la saludarán, pero muchos no viven con ella y el mayor anhelo es darle un fuerte abrazo y no podremos hacerlo porque somos responsables", indicó el mandatario.