Cuarentena en Perú: nuevo horario de atención de bancos y financieras desde este lunes 11 de mayo

El Gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso que desde el lunes 11 de mayo de 2020 la inmovilización social obligatoria, implementada dentro del Estado de Emergencia por la pandemia del coronavirus, tendrá un nuevo horario, el cual regirá de 8.00 pm. a 8.00 a.m. en Lima y todo el país, a excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde la medida se mantiene de 4 p.m. a 4 a.m.

"A partir del lunes 11 de mayo varía. Se corre de 6 de la tarde a 8 de la noche. Banco que atiende hasta 2 de la tarde y ahora va a poder atender hasta las 4 o 5 de la tarde, según la función de la organización. La inmovilización obligatoria ya no va a ser a partir de las 6 de la tarde, sino 8 de la noche", remarcó Martín Vizcarra.

En tal sentido, el mandatario precisó que el nuevo horario de inmovilización social obligatoria busca prolongar el tiempo del que pueden disponer los ciudadanos para realizar actividades básicas como ir al banco para cobrar el próximo Bono Universal de 760 soles, así como cualquier otra transacción bancaria.

Estos son los horarios que rigen en las entidades bancarias más importantes del país hasta el momento, salvo algún reajuste que se realice a partir del lunes 11 de mayo de 2020 ante la nueva disposición. Puedes consultar aquí horarios, teléfonos de banca móvil y links de banca por internet:

Banco de Crédito BCP



El Banco de Crédito BCP atiende a sus clientes de lunes a viernes en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Los sábados mantiene us oficinas cerradas. El horario de atención vía banca telefónica es de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y los días domingos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La Banca por Internet atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día.

Teléfonos atención al cliente: 013119898

Banca por Internet: https://bcpzonasegurabeta.viabcp.com/#/iniciar-sesion

Scotiabank



El horario en las agencias de Scotiabank es de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados no hay atención en agencias y el servicio al cliente se limita a la banca teléfonica en los horarios de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La Banca por Internet atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día.

En tanto, desde mayo, todas las personas mayores a 60 años serán atendidas en un horario especial y exclusivo: de Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., mientras que los sábados no hay atención.

Teléfonos atención al cliente: 013116000 (Lima) 0080116000 (Provincia)

Banca por Internet: https://mi.scotiabank.com.pe/login/password



BBVA



BBVA atiende desde este lunes 11 de mayo de 2020 en el horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados, las agencias estarán cerradas al público. El call center está a disposición de los usuarios de 9:00 a.m. a 2:00 p.m de lunes a sábado. La Banca por Internet atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día.

Teléfonos atención al cliente: 015950000

Banca por Internet: https://www.bbva.pe/personas/servicios-digitales/banca-por-internet.html



Interbank

El horario de Interbank desde este lunes 11 de mayo de 2020 será de 10:00 a.m. a 2:00 p.m de lunes a viernes. Las agencias de este banco permanecerán cerradas los sábados. La banca telefónica atenderá de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. La Banca por Internet atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día.

Teléfonos atención al cliente: 013119000 (Lima), 080100802 (Provincias) y 993119000 (Vía WhatsApp los domingos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Banca por Internet: https://bancaporinternet.interbank.pe/login



Banco de la Nación



Las agencias del Banco de la Nación atienden de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Los sábados, el público puede acercarse de 9.00 a.m. a 1.00 p.m. El horario varía en las agencias Aeropuerto, Callao, Minka, Base Naval y Créditos Callao, que atienden de lunes a viernes hasta 2.00 p.m. y sábado en horario normal, por ordenanza municipal.



Las agencias ubicadas en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto tienen el siguiente horario: De Lunes a Viernes 07:30 a.m. hasta las 2:15 p.m. y sábados de 09:00 a.m. a 1:00 p.m. La Banca por Internet atiende todos los días de la semana, las 24 horas del día.

Teléfonos atención al cliente: 014405305 y 014424470. Línea gratuita: 080010700

Banca por Internet: https://www.bn.com.pe/banca-internet/banca-internet.asp

(*) Los horarios de las agencias bancarias señalados líneas arriba están sujetos a variación por cada entidad financiera.