Coronavirus en Argentina: 8.068 infectados, 363 fallecidos y 2.569 recuperados [Resumen del 17 de mayo]

Coronavirus en Argentina: resumen 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo termina con 8.068 infectados por coronavirus y 363 fallecidos a causa de esta enfermedad. Asimismo, se contabilizan 2.569 personas recuperadas de la COVID-19.

Argentina es el sexto país en Sudamérica con más casos de coronavirus. Brasil, Perú, Chile, Ecuador y Colombia lo superan. Por eso, el Gobierno de Alberto Fernandez continúa implementando medidas para luchar contra esta pandemia.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens​, le consultaron sobre el regreso del fútbol durante la pandemia y respondió lo siguientes: "No es una locura, lo hicieron en España para el básquet buscando una sede. Igual, no depende de nosotros. Están las federaciones. Y habría igual que testear a los que van, uno no puede mandar a todos los planteles".

Cierre del día

9:00 p. m. Ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, aclaró lo siguiente sobre la vuelta del fútbol: "No es una locura, lo hicieron en España para el básquet buscando una sede. Igual, no depende de nosotros. Están las federaciones. Y habría igual que testear a los que van, uno no puede mandar a todos los planteles"

8:42 p. m. Según La Nación, los monotributistas registrados en la categoría más baja podrán acceder

Créditos a tasa cero. Los monotributistas registrados en la categoría más baja podrán acceder https://t.co/scaa9RBqlR pic.twitter.com/ydnFoClUl4 — LA NACION (@LANACION) May 17, 2020

8:33 p. m. Gobierno de Argentina informó que en las últimas horas se registraron 263 nuevos casos por lo que las cifras suben a 8068. Asimismo, se contabilizan en total 363 muertos en total.

6:10 p. m. El Clarín confirma que referente de más de 25 años en el comedor "Estrella de Belén" del Barrio 31 de Retiro falleció por coronavirus

Coronavirus en Argentina: murió otro referente social de la villa 31 https://t.co/KiTO7IKKlS — Clarín (@clarincom) May 17, 2020

6:08 p. m. La Nación confirma que la madre del intendente de Morón, Lucas Ghi, dio positivo al test de coronavirus

5:55 p. m. Ministerio de Salud de la Nación: El 17 de mayo se conmemora el Día de las Personas Electrodependientes para concientizar sobre la situación de quienes necesitan energía eléctrica para vivir y difundir los derechos contenidos en la Ley Nacional 27.351.

El #17M se conmemora el Día de las Personas Electrodependientes para concientizar sobre la situación de quienes necesitan energía eléctrica para vivir y difundir los derechos contenidos en la Ley Nacional 27.351.



+ info: https://t.co/ikLOSZTp5O pic.twitter.com/IulewA0zeH — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 17, 2020

4:30 p. m. Ministerio de Defensa: El ministro @RossiAgustinOk reiteró su orgullo por la tarea que está desarrollando la Armada Argentina ante la pandemia y recordó a los 44 submarinistas del ARA San Juan

#DíaDeLaArmada | El ministro @RossiAgustinOk reiteró su orgullo por la tarea que está desarrollando la @Armada_arg ante la pandemia y recordó a los 44 submarinistas del ARA San Juan https://t.co/xEtN2lLzs0 pic.twitter.com/kf4ICh8GaA — Ministerio Defensa (@MindefArg) May 17, 2020

4:12 p. m. Ministerio de Salud de la Nación: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de una salud plena sin discriminación ni violencias y a recibir un trato digno en la consulta.

Todas las personas tienen derecho a disfrutar de una salud plena sin discriminación ni violencias y a recibir un trato digno en la consulta.



0800 222 3444

Tu consulta es gratuita, anónima y confidencial



+ info en: https://t.co/lvZ8W91pfi pic.twitter.com/Zm3aqXWaQh — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) May 17, 2020

2:44 p. m. Pilar y Malvinas Argentinas empiezan a flexibilizar la circulación de vecinos en countries.

2:13 p. m. Falleció Ramona Medina, la vocera de la Garganta Poderosa en la villa 31.

1:30 p. m. En el ámbito del tenis, Nick Kyrgios se excedió con el vino y prendió el ventilador en un vivo de Instagram con Andy Murray.

12:48 p. m. Actualmente, se registra 7805 casos confirmados por coronavirus y muertes 366 hoy domingo 17 de mayo.

12:08 p. m. En otra parte del mundo, Rusia superó los 280 mil casos, aunque bajó el número de muertos diarios.

11:25 a. m. Hotesur, la empresa de los Kirchner que está en juicio, es "poco rentable" y no quiere cobrar los alquileres vencidos, según intervención judicial.

10:50 a.m. Alfonso Prat-Gay: "los números del coronavirus marzo son un espanto, pero los de abril van a ser una cosa inédita".

10:40 a. m. El Gobierno no descarta llevar los partidos de fútbol a las provincias con menos casos de coronavirus.

10:10 a. m. Asesinaron a golpes a una mujer y por el crimen detienen a uno de sus hijos. Los hecho sucedieron en el barrio Reyes de San Justo.

9:50 a. m. Lamentablemente, se confirma otros tres muertos y ya son 366 las víctimas fatales en el país.

Número de casos por coronavirus en Argentina

Casos: 7805

Muertes: 366

Recuperados: 2534

Preocupación en Argentina por cantidad de fallecidos registrados en un solo día

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó el pasado jueves que en solo 24 horas los fallecidos por Covid-19 en el país sumaban 23, un número récord de fallecidos desde la aparición del primer paciente con la enfermedad, el 3 de marzo pasado.

Las autoridades señalaron que el porcentaje de letalidad que “se construye sobre el total de las muertes por coronavirus sobre casos confirmados es estable, de alrededor del 5 por ciento”.

Argentina crea test que detecta el coronavirus en un 98 % de coincidencia

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que científicos de ese país desarrollaron unos test rápidos que detectan la COVID-19 en cerca de una hora y que tienen el 98 % de coincidencia, similar a los tradicionales PCR.

Modifican el término de 'caso sospechoso' y harán más pruebas en las cárceles

El Ministerio de Salud modificó la definición de caso sospechoso de coronavirus. Bajo ese término se agrupan las características que debe presentar un paciente para ser sometido a una prueba, por lo que sospecha que a partir de mañana serán más los pacientes que será evaluados. Esta medida se tomó para detectar más fácil los casos asintomáticos y los caso con síntomas leves

Asimismo, se anunció que se aumentaran las muestras en cárceles y centros geriátricos.

¿Cuándo llegará Argentina al pico de contagios?

El ministro de Salud, Fernán Quirós, señaló en rueda de prensa que Buenos Aires, capital y epicentro de la COVID-19 en Argentina, alcanzará el pico de contagios en "tres o cuatro semanas", lo cual desplazaría este suceso a la primera quincena de junio, probablemente incluso a mediados. Pero al mismo tiempo hizo un llamamiento a la paciencia, la responsabilidad y la cautela.

Gobierno habilita retorno de ciertas actividades

El gobierno de Argentina no ejecutó una cuarentena obligatoria en el país y poco a poco se vienen habilitando algunos sectores. Para esta semana se habilitó la apertura de locales gastronómicos (solo para delivery), las notarias, servicios de construcción y mudanzas.

Los protocolos de sanidad se respetarán al pie de la letra para evitar más contagios, mientras que están prohibidos todavía los traslados entre barrios para actividades que no sean consideradas esenciales.

Catamarca

Es una de las pocas provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Este lugar está ubicado al noroeste y limita con Chile. Su población es de 396.895 habitantes y su capital es San Fernando del Valle.

Formosa

Junto a Catamarca es una de las provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Se ubica al nordeste argentino y limita con el río Paraguay, aproximadamente a 1107 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta provincia tiene poco más de 200 mil habitantes.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 como el nombre científico del coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas con la finalidad de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Según la información brindada por la OMS a la población mundial, el virus se logra trasmitir por secreciones de fluidos, por ejemplo: un estornudo, una tos o un apretón de manos.

Es por ello que se pide el uso obligatorio de la mascarilla, ya que así se reducen las posibilidades de contagio.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo.

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos.

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar.

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara.

Síntomas del coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El investigador especializado en temas del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten aprender más sobre la pandemia del coronavirus. Todo gracias a haber entrevistado a cientos de personas infectadas con el nuevo coronavirus de Wuhan, que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros, ya no podían oler su champú y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", señaló para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada o que viajó a una zona de riesgo esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan cancelados para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse ante la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este escenario las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después. Permanece durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5-6 horas en acero inoxidable y 6-8 horas en plástico.

En cobre no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón la contaminación duró hasta 24, es decir, no se detectó al SARS-CoV.2 durante un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir; mientras que las bacterias son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

Autotest del coronavirus

El Ministerio de Salud activó una aplicación para poder detectar coronavirus. Para descargarla, entra aquí

Al virus lo frenamos entre todos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó un video en donde reunió a todos los partidos políticos y realizó una campaña con el lema "Al virus lo frenamos entre todos". Dicho motivo fue para concientizar a los ciudadanos y que se resguardaran en casa.

Beneficio Económico COVID-19

Los ministros de Economía y de Trabajo anunciaron el pasado 23 de marzo, que los trabajadores informales entre 18 y 65 años cobrarán a mediados de abril 10.000 pesos por única vez. Esta medida se podría repetir en mayo solo si las circunstancias lo ameritan.

¿A qué reino pertenecen los virus?

A ninguno porque no son seres vivos.

¿Cómo sacar permiso para circular en la cuarentena?

Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus el gobierno impuso un sistema de permisos para circular en las calles de Buenos Aires solo en casos excepcionales. Solicita tu permiso aquí.