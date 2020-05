Ministra de Cultura, Sonia Guillén, puso su cargo a disposición por contratos con 'Richard Swing'

Sonia Guillén, titular de la cartera de Cultura, tuvo una entrevista con el diario La República, en la que reveló que no ha presentado su renuncia pero sí puso su cargo a disposición por el caso 'Richard Swing'.

Además, admitió que este tema la hace sentir mal y avergonzada, por lo que tiene que investigar al respecto.

"No he renunciado, he puesto mi cargo a disposición porque es un tema desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo. No conocía a 'Richard Swing' pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar", reveló la Ministra.

A lo largo de las últimas semanas, este tema le ha generado muchas críticas y hay quienes piden su renuncia pero Guillén también reveló que no tenía conocimiento de aquel contrato.

"No sabía porque no estoy al tanto de todos los contratos que se hacen en el Ministerio de Cultura . No me tienen que informar pero cuando un caso como este salta se tiene que investigar", recalcó.

Por último, reveló que ha pasado días muy difíciles y todo dependerá de su sus compañeros. "Tengo que decir que estoy contenta en el gabinete y mi puesto depende de ellos", dijo.