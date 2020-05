¿Deadpool cancelada? Creador realiza polémica publicación contra Disney [FOTO]

Deadpool ha logrado ganarse un gran espacio en el público juvenil gracias a su particular estilo, aunque eso no parece ser del gusto de la compañía que adquirió sus derechos en el cine. Desde hace un tiempo se especula que Disney no tiene planes para el asesino bocazas.

Ese lenguaje en ocasiones obsceno, algunas escenas subidas de tono y otros excéntricos detalles son los que han llevado a las dos películas de Deadpool al éxito en la pantalla grande. Ante esta gran acogida, Ryan Reynolds, actor que encarna al héroe, reveló un tercer film, con similares elementos.

Rob Liefeld es el creador de este personaje y ha trabajado feliz con el tono de las películas hasta ahora, pero la incursión de Disney al comprar 20th Century Fox iba a generar cambios. El historietista tomó con pinzas el tema, aunque con el paso del tiempo elevó sus críticas.

Hace unas semanas confesó que Disney no tenía pensado en unir a Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Ante esta posible negativa, Rob Liefeld ha encadenado una serie de críticas contra la gigante firma, generando gran controversia con su última publicación.

A través de su cuenta de Instagram, Rob Liefeld compartió una foto de Wade Winston Wilson junto a Mickey Mouse muerto. Si bien ya se ha visto a Deadpool interactuando con personajes de Disney, Fox y Marvel en el pasado, el contexto en el que la imagen saltó al público genera polémica.

La situación podría salirse de control ante esta disputa pública de Rob Liefeld con Disney. Por ahora la compañía no se ha referido al tema, aunque las diferencias podrían separar al creador de Deadpool de un futuro proyecto, dejando todo en manos del productor Kevin Feige y Ryan Reynolds.