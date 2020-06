Macabro crimen en Turquía: el caso del futbolista que asfixió y asesinó a su hijo de 5 años con COVID-19

No hay perdón. El coronavirus ha atacado a la mayoría de países en el mundo y los casos de personas con esta enfermedad se incrementan día tras día. En esta oportunidad, un hecho aterrador ocurrió con un futbolista turco, quien mató a su pequeño de 5 años que tenía COVID-19.

Se trata de Cevher Toktas, futbolista turco del club Busa Yldirim, quien se declaró culpable de la muerte de su pequeño hijo de tan solo 5 años, que padecía de coronavirus.

A pesar que, en un primer momento las autoridades detallaron que la muerte del menor se debió a dificultades respiratorias, el jugador no pudo con la culpa y confesó su crimen a las autoridades, para que luego pueda ser procesado.

El relato es desgarrador. El jugador cuenta que ingresó al menor a un hospital, puesto que presentaba síntomas del coronavirus. El pequeño tenía tos y fiebre alta, por lo que fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. Horas después el propio futbolista, que se encontraba en la zona de UCI, llamó a los médicos para decir que el niño se encontraba muy mal. Los doctores luego certificaron su deceso.

Pero no fue así. Luego de 11 días, Totkas confesó que fue él quien mató al menor. Las declaraciones pueden herir susceptibilidades. El hecho sucedió el pasado 23 de abril.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí”, comentó el jugador.

El futbolista asegura no tener problemas mentales

"Mientras estaba sentado en mi casa con mi esposa en la noche del 4 de mayo, pensé en lo que estaba sucediendo y me molestó. Salí de mi casa diciéndole a mi mujer que tenía algo de trabajo. No sé por qué no me gusta. La razón por la que maté a mi hijo ese día es simplemente porque no lo amaba. No tengo ningún problema de salud ni psicológico. No tengo ningún problema con mi esposa y mi otro hijo", comentó el jugador.

Su condena

El futbolista Cevher Toktas será juzgado por homicidio, delito por el cual podría ser condenado con cadena perpetua.

A pesar que el caso sucedió a finales de abril, la noticia y el rechazo al futbolista continúa en redes sociales, por donde usuarios manifiestan su descontento por lo sucedido.