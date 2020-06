Edison Flores explica que tuvo conversación normal y respetuosa con joven en Instagram

Rompió su silencio. Edison Flores, jugador de la selección peruana, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en las que explica punto por punto la conversación que tuvo con una joven, hecho que causó gran revuelo al ser considerado como un acto de infidelidad. También habló sobre las fotos que habría eliminado de su esposa Ana Siucho en dicha red social.

“Me tomo este tiempo para pronunciarme y aclarar algunos puntos sobre las publicaciones que surgieron hace unas horas en redes sociales. En mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores", empieza diciendo Edison Flores.

El popular Orejas, apodo de Edison Flores, señala que "Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales".

"Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo. Hago todo esto sin ningún tipo de intención extra a la de ser más cercano y compartir con mis amigos, hinchas y personas en general", remarca el volante del DC United.

¿Le fue infiel a Ana Siucho?

Sobre lo que se aprecia en los chats con una joven en Instagram, Edison Flores señala que "es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo y esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento".

"En mi carrera y en mi vida personal, siempre he buscado mantenerme alejado de cosas que no me suman y por eso solo me pronunciaré a través de este comunicado sobre este tema. Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto", precisa Edison Flores.

El Orejas precisa que hasta se le cuestionó su sexualidad,. a propósito de las conversaciones: "hasta recibí muchos mensajes agresivos sobre mi sexualidad. ¿Por qué? No lo sé, y tenga claro que yo respeto todo los géneros por igual".

Edison Flores no eliminó fotos de Ana Siucho

De igual modo, Edison Flores aclaró que no eliminó ninguna foto con su esposa Ana Siucho en redes sociales. "He visto hasta notas donde mencionan que eliminé fotos de mi Instagram con mi esposa, que vienen de páginas y diarios que en teoría son serios. Normalmente, no subo muchas fotos ni de ella ni de mi familia por si se han percatado. La última vez que subí una fue de mi cumpleaños en mayo y como podrán revisar en mi feed, ahí están".

"El tipo de contenido en mi cuenta es de fútbol y las historias de mi vida cotidiana. Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de las personas ni de sus familias", finaliza Edison Flores.



Edison Flores y chats privados en Instagram

Edison Flores: ¿Qué edad tienes?

Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?