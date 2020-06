Profesora recarga saldo a celulares de niños para que sigan estudiando

Las clases virtuales han llegado y para quedarse, al menos este año, debido al coronavirus. Sin embargo, a pesar de que esta modalidad apoya la educación y hace que continúe, ha sido muy criticada por distintos motivos y uno de ellos es el constante gasto de Internet que requiere en algunos lugares, e incluso hay zonas a las que la conexión no llega. Por ello, en esta nota veremos la noble labor que realiza Elizabeth Martínez, una docente peruana.

Ocurre lo siguiente, debido a la crisis económica que atraviesa el Perú por culpa de la pandemia, hay varias familias sin los recursos necesarios para subsistir y en donde las necesidades son tales que una recarga de celular o de internet no es la prioridad. Por lo que, los menores a veces no pueden estudiar de ninguna manera al no contar con conexión en sus dispositivos móviles.

Por tal motivo, Exitosa descubrió la asombrosa historia de Elizabeth Martínez, una mujer de San Juan de Lurigancho que se desempeña como profesora en el colegio Micaela Bastidas y que pese a los problemas económicos que puede vivir, ella prioriza el estudio de los pequeños de su salón y les realiza recargas de saldo para sus celulares.

“En este momento de la pandemia, en la que todos estamos inmersos, nosotros como docentes hemos visto muchos casos de nuestros estudiantes que no tienen, incluso, para recargar un celular y no cuentan con acceso a la tecnología que hoy en día se necesita para este tipo de clases”, expresó en contacto con el medio mencionado.

Ella añadió que la situación es muy difícil para los alumnos, pues sus familias tienen que atravesar varias situaciones complicadas cada día. “Los llamaba (a los alumnos) para preguntarles qué sucedía, y he detectado que, incluso, sus padres han sido contagiados por la COVID-19, y muchos de ellos han tenido que aislar a sus hijos y mandarlos a las casas de sus familiares, donde no hay conectividad a Internet”, agregó apenada.

Todo esto la llenó de ganas de apoyar con el estudio de los menores, y es así que a pesar de también tener recortes financieros debido a la pandemia, ella le muestra su mejor cara a los niños y señala: “Yo sé que ellos quieren seguir aprendiendo”.