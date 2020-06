¿Qué es la dexametasona y cómo podría beneficiar en la lucha contra la COVID-19?

Tras la expansión del coronavirus, biólogos de todo el mundo se encargan de buscar la cura contra la COVID-19. Es así como la Universidad de Oxford, ubicado en Reino Unido, señalaron que la dexametasona puede ser la clave para pacientes que padecen el virus que los aqueja.

Cabe precisar, los investigadores principales anunciaron a los medios de comunicación que se encontró que un régimen de dosis bajas de dexametasona durante 10 días reduce el riesgo de muerte.

“Este es un resultado completamente convincente. Si uno mira a los pacientes que no necesitaban ventiladores pero que recibían oxígeno, también hubo una reducción significativa del riesgo de aproximadamente un quinto”, acotó Landray.

“Sin embargo, no vimos ningún beneficio en aquellos pacientes que estaban en el hospital, tenían covid, pero cuyos pulmones funcionaban lo suficientemente bien, no tomaban oxígeno ni respiradores”, aseveró.

“No hemos estudiado pacientes en la comunidad. No mostramos ningún efecto en los pacientes que no requieren oxígeno y no estudiamos a los pacientes que no están en el hospital”, señaló.

Es bueno precisar que en caso de usar el mencionado medicamento, deberá consultar primero con su médico de confianza.

¿Qué es la dexametasona?

Alivia la inflamación (hinchazón, calor, enrojecimiento y dolor) y se usa para tratar ciertos males como la artritis, trastornos de la piel, la sangre, el riñón, los ojos, la tiroides y los intestinos (por ejemplo, colitis); alergias severas; y asma. La dexametasona también se usa para tratar ciertos tipos de cáncer.