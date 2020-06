Metropolitano atenderá en horario especial por Día de San Pedro y San Pablo

El lunes 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, es considerado en el calendario como feriando nacional, por lo que la gente que quiera movilizarse con el Metropolitano durante ese día debe tener en cuenta el horario especial de atención de lo contrario podría tener algunas dificultades para utilizar el servicio.

Los servicios regulares A,B y C iniciaran sus operaciones a partir de las 5.30 a.m. hasta las 10. 00 a.m. mientras que horas de la tarde atenderá entre las 3 y 6.00 p.m.

Además, se indicó que seguirán respetando todos los paraderos y harán su recorrido de manera habitual, como un día común y corriente.

Horarios de los alimentadores del Metropolitano

Por otro lado, se precisó que los alimentadores del Metropolitano seguirán cumpliendo con su horario y ruta normal, a excepción de la línea Gamarra, que se encuentra suspendida de manera indefinida, debido, a la pandemia del coronavirus.

“La comuna limeña recuerda a las personas que solo deben salir de su casa de ser estrictamente necesario. De hacerlo, deben usar mascarilla, mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y seguir las recomendaciones del personal de campo”, se comunicó.

Vale recordar, que debido a la crisis sanitaria del coronavirus el aforo de los buses se ha reducido en un 50%, por lo que los usuarios pasarían más tiempo esperando por utilizar el servicio.