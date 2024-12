¿Quién es Luiggi Yarasca, el actual novio de Florcita Polo? Esto se sabe sobre la relación desaprobada por Susy Díaz

Florcita se mostró conmovida tras su paso por el concurso y dedicó palabras para su padre."Me emocioné bastante, sé que mi papá también estuvo acá, lo sentí. Yo dije que había una persona que no estaba aquí, me refería a mi papá, a quien le cuento todo. Él está en una butaca y se siente orgulloso de su hija", expresó la hija de Susy Díaz.