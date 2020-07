Les pusieron 'cuernos': Will Smith y otros actores víctimas de infidelidad [FOTOS]

El mundo quedó asombrado tras revelarse que Will Smith había sido víctima de una infidelidad cometida por su esposa Jada Pinkett. La actriz lo engañó con el rapero August Alsina, quien a su vez es amigo del hijo de la pareja, Jaden Smith.

No obstante, a pesar de que todo Hollywood y las redes sociales quedaron shock por la noticia y no entienden cómo le pudieron hacer tal cosa al actor, también ha sido motivo para recordar a otros famosos que sufrieron el mismo destino propinado por sus respectivas parejas.

No cabe duda que, las cámaras siempre están ahí cuando una relación entre dos famosos comienza a surgir y no se pierden ningún detalle del amorío. Sin embargo, es cuando el romance termina que la atención hacia los protagonistas se duplica y todos quieren saber qué paso y, si hubo engaño, con quién ocurrió.

Por ello, acá te traemos otros cinco personajes a los que también les pusieron los ‘cuernos’:

Robert Pattinson: El famoso actor que formó parte del elenco de Crepúsculo interpretando a Edward Cullen, también sufrió el dolor de la infidelidad cuando se enteró que su pareja en aquel entonces, Kristen Stewart, lo engañó con un director de cine.

Foto: AFP.

Justin Timberlake: El reconocido cantante, actor, compositor, productor, entre otras cosas; no se escapó de ser víctima de una infidelidad. A pesar de la relación ideal que parecía tener con la famosa Britney Spears, ella terminó poniéndole los ‘cuernos’ con el actor Ben Affleck.

+

Foto: AFP.

Nick Lachey: El cantante también compartió el triste destino que los anteriores mencionados. Conformaba junto a Jessica Simpson un matrimonio feliz, pero ella decidió engañarlo con el vocalista de Maroon 5, Adam Levine.

Dennis Quaid: Conocido por formar parte de numerosas y conocidas películas, el actor se encontraba casado con la actriz Meg Ryan. Sin embargo, todo se derrumbó cuando ella se metió con el también actor Russel Crowe.

Foto: Captura.

Giovani dos Santos: Si bien no es un actor o artista, el futbolista tuvo una relación con la conocida cantante y actriz Belinda. No obstante, esta no llegó al matrimonio debido al adulterio cometido por ella cuando lo engañó con el actor Alberich Bormann.

Foto: AFP.