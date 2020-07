Juliana Oxenford sobre entrevista a falso científico peruano: "Caímos todos"

El nombre de Jorge Cuyubamba ha sonado mucho en las últimas semanas, esto debido a que en diferentes medios de comunicación peruanos se lo presentó como un científico reconocido en China. Él aseguró que después de la COVID-19, llegaría la COVID-20 y COVID-21, virus incluso más letales que el actual.

Juliana Oxenford, una destacada y reconocida periodista peruana, fue una de las que en su programa -vía ATV- entrevistó a este personaje del cual más adelante se descubrió su verdadera identidad. Cuyubamba era 'bamba', no tenía título de científico ni tampoco la veracidad para pronosticar la 'evolución del virus'.

Ante ello, la periodista utilizó su espacio de comunicación para aclarar ciertos puntos sobre la entrevista que tuvo con Jorge Cuyubamba. Oxenford expresó sus disculpas a todos los televidentes.

"Cuyubamba ya había salido, quien lo presenta es la Agencia Andina, la agencia oficial del Gobierno. Estuvo en canal N y hasta el doctor Elmer Huerta lo felicitó (...) En realidad, todos caímos, uno lo presentó, otro también y así fuimos cayendo”, refirió la comunicadora.

Oxenford se mostró preocupada por la desinformación que llegó desde los canales oficiales del Estado; no obstante, también agregó: "Reconozco el error de haber presentado a un mentiroso, a un timador en pantallas”.

Finalmente, agregó: "El equipo de producción tampoco (puede estar en todas), cada uno cumple una función. Si hubiese sido la primera vez que Cuyumbamba aparecía en televisión y alguien del equipo se dejaba engañar, no estaría bien porque eso significa que no está haciendo su 'chamba'. Cómo yo le puedo exigir que por qué no lo investigó si salió en otros medios”.