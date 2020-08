Bono Familiar Universal: ¿cuándo y cómo cobrar el segundo padrón de 760 soles?

Segundo Padrón del Bono Universal Familiar de 760 soles. El presidente Martín Vizcarra, en su mensaje a la nación, aseguró que cerca de 8.5 millones de familias peruanas se verán beneficiadas con la segunda entrega del Bono Familiar Universal. En la siguiente nota te brindamos toda la información y últimas noticias relacionadas al subsidio económico gracias al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

¿Cuándo se entregará el segundo padrón del Bono Universal Familiar?

El presidente Martín Vizcarra sostuvo en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias que "a partir de la próxima semana" las personas que se encuentren en el segundo padrón del Bono Universal Familiar podrán cobrar los 760 soles.

Para ser beneficiario del Bono Familiar Universal, no puedes estar recibiendo otro bono que otorga el Estado. Además, ningún miembro de tu familia debe estar en la planilla de una empresa privada o en el sector público.

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

Es un subsidio monetario por un monto de S/.760, entregado por única vez como medida para la protección económica de los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del Bono Universal?

Para verificar si eres uno de los peruanos beneficiarios con el subsidio de 760 soles, debes seguir los siguientes pasos. Te aconsejamos tener a la mano tu DNI (Documento Nacional de Identidad):

Ingresa a la página web oficial del Bono Universal haciendo clic AQUÍ.

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión.

Has clic en "No soy un robot".

Has clic en "continuar".

¿Qué entidad del Estado entrega el Bono Familiar Universal?

En el ámbito urbano, el subsidio monetario es entregado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mientras que, en el ámbito rural, es entregado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

¿Cómo se determinaron a los beneficiarios del Bono Familiar Universal?

A través del Decreto de Urgencia N° 052 -2020, se autorizó el otorgamiento del subsidio a favor de:

Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Cabe precisar que el pago a estos hogares se realizará mediante los mecanismos establecidos por cada Programa Social.

Aquellos hogares no comprendidos en los literales anteriores, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

Son hogares beneficiarios los indicados en los literales a), b) y c) precedentes, que se encuentren comprendidos en el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que no hayan recibido o no recibirán el subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020, complementado por el Decreto de Urgencia Nº 044-2020, en el artículo 3 del Decreto de Urgencia N º 033-2020 y en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 042-2020, o que alguno de sus integrantes tenga un ingreso superior a S/ 3 000,00 mensuales de acuerdo a la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.

Fuente: Bono Familiar Universal.