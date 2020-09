EsSalud brinda recomendaciones para pacientes COVID-19 que salen de UCI

Como se conoce, el nuevo coronavirus aqueja al país tras los miles de peruanos que se contagiaron de este virus. Asimismo, el Seguro Social de Salud realizó una serie de recomendaciones para pacientes que contrajeron la COVID-19 y que salieron de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Indicaron que las secuelas se notan en la disminución de masa muscular, fatiga, cansancio, el estado de los pulmones, lesiones en el rostro como cuerpo, lo emocional y la pérdida de memoria.

“Todos ellos deberían realizar una rehabilitación por un año, terapia psicológica y soporte nutricional, las cuales forman parte del tratamiento para superar la enfermedad”, señalaron los especialistas que trabajan para EsSalud.

La entidad pública sostiene que estas personas deberán enfrentar un nuevo y complicado desafío porque los cuidados son extremos para que se superen de las secuelas físicas como psicológicas que deja este virus. “Necesitarán una consulta con un neumólogo para determinar el estado de sus pulmones, recibir una adecuada rehabilitación, así como una alimentación saludable para mejorar su calidad de vida”.

Por otro lado, la Dra. Carmen Terrazas, jefa de la UCI COVID del hospital Sabogal, añadió lo siguiente: “Un paciente que se va a casa luego de haber permanecido en ventilación mecánica por muchos días, presenta secuelas que se evidencian en el cansancio, la fatiga para caminar y moverse, pérdida de masa muscular, el estado de los pulmones, lesiones en el rostro y cuerpo, así como en el estado emocional”.

“Muchos sienten angustia porque no ven tanto tiempo a su familia y despiertan en un lugar que no esperaban, viendo a gente que no conocen. Otros también pierden la memoria y muchos piensan que los han querido matar”, explicó la doctora Terrazas.