Periodista de CNN enfrenta en vivo a Hernando de Soto por vacunarse contra COVID-19

Vivió tenso momento antes de las elecciones 2021. A través de las redes sociales se hizo viral un fragmento de la entrevista que le realizó la cadena de noticias CNN al candidato Hernando de Soto, quien se une a la lista de aspirantes a convertirse en el próximo presidente del Perú luego de que los peruanos decidan en las urnas este domingo 11 de abril.

En el video, se puede ver al periodista de CNN preguntándole sobre cómo fue el proceso de vacunación que de Soto experimentó en Estados Unidos. El candidato por Avanza País, se negó a dar detalles, por lo que fue increpado por el hombre de prensa.

"No ha habido ningún secreto, ninguna falta de transparencia", fue la defensa de Hernando de Soto. Ante esto, el periodista de CNN le respondió, "hay falta de transparencia cuando no me dice el Estado donde fue vacunado. Si usted no quiere hablar del tema, respeto".

Incluso el candidato calificó de "sospechoso" la actitud del hombre de prensa, destacando que su pregunta se daba cuando él se encuentra segundo en las encuestas.

En respuesta a su comentario, el presentador sostuvo, "¿qué, no puedo preguntarle sobre esas cosas? Mis padres estuvieron de visita en la Florida, nunca los pude llevar a vacunar porque no tenían derecho. A mí me llama la atención. Es sospechoso porque a usted no le gusta lo que le pregunto".