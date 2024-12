Santi Lesmes llora tras confesar que no pasa el Día del Padre con sus hijos hace 15 años

¡No aguantó más! Santi Lesmes no pudo contener el llanto tras revelar, en el programa América Hoy, que no pasa el Día del Padre con sus hijos hace 15 años. El jurado de El artista del año lamentó no poder viajar para esta fecha especial a España y manifestó que, por esta razón, muchas veces se pregunta si es un buen padre.