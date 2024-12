Jaime Chincha, Mabel Huertas y productores respaldan a Patricia del Río

Si bien Del Río Labarthe publicó un mensaje tras ser separada de RPP , este no reflejó su verdadera postura y solo agradeció a todo el público por todo el cariño y apoyo recibido. Cuando la marea baje, lo hará.

Este lunes, su excolegas Jaime Chincha y Mabel Huertas se tomaron unos minutos al aire para pronunciarse sobre el despido de Patricia del Río, dejando en claro que no están de acuerdo con la decisión que tomó la radio.

"Hoy no es un día muy feliz para nosotros, Jaime", le indicó Mabel Huertas, mientras informaba sobre las noticias más destacadas de la semana. Chincha coincidió con su compañera y le envió un mensaje a Del Río Labarthe.

"No, de hecho queríamos tomarnos un par de minutos para decir un par de cosas que son evidentes. Patricia del Río no va estar ya más con nosotros. El viernes nos enteramos de su salida por una decisión de la empresa, con la que no necesariamente estamos de acuerdo pero es una decisión de la empresa", sostuvo.