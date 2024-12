Efectivos de la Marina habrían facilitado el acceso a llamadas para Vladimiro Montesinos

"El caso es reservado para no entorpecer el debido proceso. Sin embargo, hay alrededor de 50 investigados, cuyo número no solo abarca a los que prestaron servicio en el último año, sino hasta marzo del 2020, fecha en que se cambió el régimen de llamadas para los internos del Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao por la pandemia del COVID-19", precisaron fuentes de La República en el Ministerio.

De igual manera, Víctor Álamo Carrillo, vicealmirante e inspector general de la Marina, aseguró que Montesinos no era vigilado cuando se comunicaba por teléfono. Además, comentó que las salas donde se realizan las comunicaciones telefónicas no contaban con cámaras de seguridad, es decir, no existía ningún tipo de monitoreo.