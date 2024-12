Alcalde regional de Tarapoto baila semidesnudo en 'privadito COVID-19'

Aunque debido a la eficiente campaña de vacunación , las cifras de fallecidos por coronavirus ha descendido drásticamente, autoridades como el Ministerio de Salud y el Ejecutivo han recomendado "no bajar la guardia" evitando las aglomeraciones y ' privaditos COVID '. Sin embargo, esto parece no importarle al alcalde de San Martín, Tedy del Aguila .

No obstante de la flagrancia de sus actos, el burgomaestre se defendió asegurando que sus acciones corresponden a su vida privada y que no debía disculparse pues no había cometido ninguna falta.