Partido Morado: Congresistas electos anunciaron que renunciarán a gastos de instalación

Los congresistas electos del Partido Morado para el nuevo Parlamento, Susel Paredes, Edward Málaga y Flor Pablo , informaron no aceptarán los gastos por instalación (15 600 soles) que se otorga a los parlamentarios que comienzan sus funciones.

Los legisladores de la bancada morada indicaron que prescindirán de cobrar este bono, debido a que viven en Lima y "no es ético" adquirir este desembolso porque la sede del Congreso se ubica en la capital.

"La bancada morada actual, así como los congresistas que estamos entrando por el Partido Morado, hemos decidido renunciar a los gastos de instalación, porque vivimos en Lima Metropolitana (...) Consideramos que no es ético hacer ese cobro al vivir en Lima y el Congreso estar aquí. Ese cobro corresponde a nuestros colegas congresistas de las diferentes regiones del país", señaló Flor Pablo en una entrevista para RPP.

Congresistas electos del Partido Morado. Foto: La República.

"He renunciado al gasto de instalación, porque no es lógico, ni correcto, ni ético que, viviendo en la ciudad de Lima, yo cobre por instalarme a 20 minutos que me va a tomar en taxi llegar a la oficina", manifestó Susel Paredes.