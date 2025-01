Lescano aconsejó a Castillo: "Le dije que no se rodee de personas acusadas de corrupción"

"Eso demostraría que él no tiene ningún deseo de hacer radicalismo ni apoderarse del poder. El presidente y la bancada de Perú Libre verá cuál es la decisión final que tomen. Yo le he dicho que vengo (a la reunión) no con intereses partidarios ni personales, sino por el bienestar del Perú", indicó.

"Yo voy a entrar a cuestiones personales. Si tiene cuestionamientos el señor Roger Nájar que van a debilitar al gobierno, el presidente los evaluará. Le he dicho que no se rodee con personas que están acusadas de corrupción", manifestó.

Vladimir Cerrón y Roger Nájar. Fuente: La República.

"Respecto al señor Cerrón he dado algunas declaraciones y le he dicho que puede seguir interviniendo en su partido, pero que no tenga protagonismo, ni tenga las decisiones como trata de aparecer, porque eso no le hace bien al gobierno (…) Los voceros son los que tienen que dar las noticias y no crear zozobra por otras personas que no tienen ninguna función", acotó.