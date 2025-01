Universitario: Jaime Chincha y su molestia por fuegos artificiales en plena pandemia

Para algunos esta "celebración", nos referimos a los fuegos artificiales, no fue tomado de buena manera por cientos de usuarios y diversas personalidades, entre ellos el periodista Jaime Chincha.

"No, así no se celebra un aniversario en plena pandemia. Y lo dice un hincha. Pero, así no", escribió el periodista. Como era de esperarse, el tuit rápidamente se volvió viral y generó todo tipos de comentarios.