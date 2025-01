Guido Bellido: "Este Gobierno es parte del pueblo y encarnaremos sus demandas"

El Premier indicó que no buscará convencer al Parlamento y que planteará "lo que corresponde y lo que necesita el país". De igual manera, no quiso dar detalles de sus propuestas, pero si comentó que se enfocará en temas como el turismo, la salud, las vacunas, educación y lucha contra la corrupción.

Guido Bellido no negó su cercanía con Vladimir Cerrón, pero aclaró que hablan sobre asuntos de la región Cusco y que no influye en el Gobierno. "Nos saludamos, o me consulta temas de la región del Cusco porque, recuerda, fui secretario regional (de Perú Libre). Entonces, hay muchos temas que ahora que ya no soy secretario él está viendo (...) Pero, eso sí, marcamos diferencias. Las decisiones que competen al presidente le corresponden a él. Las que le corresponden al premier, las toma el premier", expresó.