Periodista expone a congresista de Acción Popular tratando de sobornarlo - VIDEO

De los legisladores presentes, el único que mostró interés por el caso fue Carlos Zevallos. Sin embargo, Jorge Luis Flores intentó que su colega no fuera entrevistado y le ofreció dinero con un apretón de manos al comunicador, quien no dudo en responderle.

"Con quién crees que estás tú para que quieras darme dinero (...) No lo he hecho antes. No lo he hecho nunca", comentó el comunicador al recibir el dinero.